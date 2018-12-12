Мэй оказалась на грани потери власти

Как заявил глава комитета 1922 Грэм Брэди, преодолен порог заявлений, необходимых для проведения голосования. В этой связи оно будет проведено в среду, 12 декабря, между 18:00 и 20:00 по местному времени (с 21:00 по 23:00 мск) в Палате общин. «Голоса будут подсчитаны сразу после этого, как можно быстрее вечером будет сделано объявление», — заявил он.

По уставу партии, для начала голосования по вопросу о доверии необходимы заявления от 15 процентов членов партии в парламенте — то есть 48 человек. Затем их рассматривает комитет 1922, который и решает окончательно, проводится ли процедура. В ней участвуют все парламентарии от Консервативной партии.

Для отстранения Мэй за этот вариант должны высказаться 158 из 315 законодателей. Чтобы сохранить пост, премьер-министру также необходима поддержка простого большинства голосов.

Мэй является сторонницей «мягкого для бизнеса» решения вопроса. Из-за несогласия с ее позицией ранее покинули свои посты несколько министров, в том числе глава Форин-офиса Борис Джонсон.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Это произошло после того, как в 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период.