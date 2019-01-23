Мексика поставила рекорд по убийствам

Об этом говорится в докладе Секретариата по безопасности и гражданской защите, данные из него приводит CNN.

Всего за год в стране зафиксировали 33 341 убийство — максимальный показатель с начала сбора подобной статистики. Для сравнения, годом ранее их было 28 866, показатель возрос сразу на 15 процентов. Увеличилось и число расправ над женщинами за то, что они женщины. Таких убийств в 2018-м оказалось 861 по сравнению с 759 годом ранее.

Как отмечается, множество преступлений связано с жестокостью и насилием со стороны наркокартелей. Они воюют за контроль над территориями, в то время как правительство с 2006 года ведет борьбу с ними.

Крайне неблагоприятным год в Мексике оказался и для журналистов: убито было девять репортеров. Кроме того, один корреспондент уже погиб в 2019-м. 34-летний Рафаэль Муруа Манрикес (Rafael Murua Manríquez) был объявлен пропавшим 19 января, а его тело нашли на следующий день в штате Южная Нижняя Калифорния со множественными ранениями в районе грудной клетки.

CNN отмечает, что ранее Муруа писал в своем блоге о поступавших ему угрозах после публикации некоторых материалов. В настоящее время ведется расследование убийства.