Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом

Вторник, 28 Май 2019 Мир Мир

Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом

Немцам и остальным европейским нациям необходимо бороться с антисемитизмом и другими «призраками прошлого».

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель в интервью американскому каналу CNN.

«Мы в Германии смотрим на эти вещи в определенном контексте — в контексте нашего прошлого, которое заставляет нас быть бдительнее, чем другие», — ответила она на вопрос журналистки о росте национализма, популизма и антисемитизма в современной Европе.

Меркель подчеркнула, что молодым людям нужно рассказывать о том, «к чему нас и других уже приводила история». По ее словам, каждая синагога, каждый еврейский детский сад и каждая еврейская школа в ФРГ до сих пор нуждается в том, чтобы ее охраняла полиция.

27 мая стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент: правые националистические партии во многих странах получили значительно больше голосов, чем на прошлых выборах в 2014 году, а традиционные центристские партии потеряли в популярности, хотя и сохранили большинство.

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