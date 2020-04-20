Меркель выступила против ослабления карантина

Понедельник, 20 Апрель 2020 Мир Мир

Меркель выступила против ослабления карантина

Во время видеоконференции с участием членов президиума ХДС канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что недовольна тем, что в некоторых регионах ФРГ начались настоящие «дискуссионные оргии».

Меркель выразила опасения, что положительная динамика в борьбе с эпидемией в Германии может обернуться ростом числа заражений из-за того, что жители неправильно растолкуют сигнал властей об осторожном ослаблении ограничений и перестанут придерживаться принятых мер.

По ее мнению, «дискуссии об ослаблении не помогают» делу. Канцлер напомнила, что 30 апреля снова обсудит с премьер-министрами федеральных земель ситуацию с коронавирусом и дальнейшие действия, сообщает euromag.ru.

Во время видеоконференции прозвучала критика, в частности, в адрес властей Рейнланд-Пфальца, которые приняли решение об открытии торговых центров и зоопарков.

С 20 апреля в Германии могут заработать спустя почти четыре недели после закрытия торговые точки площадью не более 800 кв м, автосалоны, книжные и велосипедные магазины, библиотеки и архивы при университетах. Ограничения социальных контактов будут оставаться в силе до 3 мая включительно.

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