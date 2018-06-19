«Мертвец» пришел на собственные похороны

Вторник, 19 Июнь 2018 Мир Мир

«Мертвец» пришел на собственные похороны

Житель Парагвая явился на собственные похороны, чем шокировал родственников.

Инцидент произошел в деревне Санта Тереза в департаменте Амамбай. 20-летний Хуан Рамон Альфонсо Пеньяо (Juan Ramon Alfonso Penayo) считался пропавшим на протяжении нескольких дней.

Полиция обнаружила останки тела неизвестного, которые не смогла опознать. Семья Пеньяо решила, что они принадлежат ему. В деревне орудует наркобанда, поэтому родственники подумали, что молодой человек был убит членами группировки.

Сожженные неопознанные останки передали семье парагвайца, чтобы они организовали похороны. Но прямо во время прощания с телом Хуан Рамон вошел в дом.

Из-за слабого контроля на границе с бразильскими городами в этих районах процветает преступность, в том числе и торговля наркотиками.

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