Метро Лондона окрестили самоубийственным

Об этом сообщает Daily Mirror.

Пассажиры метрополитена назвали поездки «миссией для самоубийц», поскольку тысячи горожан вновь вернулись на работу, не всегда соблюдая правила безопасности. В частности, британцы пожаловались на отсутствие масок не только у пассажиров, но и у некоторых работников метро.

О том, что власти Великобритании вскоре начнут ослаблять карантин, стало известно 10 мая. Со среды гражданам разрешено неограниченно заниматься спортом на улице, загорать на солнце, поездки на автомобиле в другие места. Кроме того, граждане, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.

По последним данным, в Великобритании выявлены 224,3 тысячи зараженных коронавирусом; 32 тысячи человек умерли, 1918 пациентов вылечились.