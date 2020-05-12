Метро Лондона окрестили самоубийственным

Вторник, 12 Май 2020 Мир Мир

Метро Лондона окрестили самоубийственным

Метро Лондона окрестили самоубийственным из-за толпы, собравшейся там после частичного снятия карантинных мер.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Пассажиры метрополитена назвали поездки «миссией для самоубийц», поскольку тысячи горожан вновь вернулись на работу, не всегда соблюдая правила безопасности. В частности, британцы пожаловались на отсутствие масок не только у пассажиров, но и у некоторых работников метро.

О том, что власти Великобритании вскоре начнут ослаблять карантин, стало известно 10 мая. Со среды гражданам разрешено неограниченно заниматься спортом на улице, загорать на солнце, поездки на автомобиле в другие места. Кроме того, граждане, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.

По последним данным, в Великобритании выявлены 224,3 тысячи зараженных коронавирусом; 32 тысячи человек умерли, 1918 пациентов вылечились.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)