Между Англией и Шотландией прервалось железнодорожное сообщение

Дерево упало на проложенную над железной дорогой ЛЭП на участке между населенными пунктами Карлайл (Англия) и Локерби (Шотландия). Данная ветка обслуживает районы, примыкающие к побережью Ирландского моря, то есть запад Шотландии.

Инциденты на железной дороге произошли на фоне непогоды в виде обрушившихся на Великобританию ливневых дождей и вызванных ими паводков, сообщает ТАСС.