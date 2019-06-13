Между Англией и Шотландией прервалось железнодорожное сообщение

Четверг, 13 Июнь 2019 Мир Мир

Между Англией и Шотландией прервалось железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение между Англией и Шотландией прервано в среду из-за падения дерева на идущую над путями линию электропередач.

Дерево упало на проложенную над железной дорогой ЛЭП на участке между населенными пунктами Карлайл (Англия) и Локерби (Шотландия). Данная ветка обслуживает районы, примыкающие к побережью Ирландского моря, то есть запад Шотландии.

Инциденты на железной дороге произошли на фоне непогоды в виде обрушившихся на Великобританию ливневых дождей и вызванных ими паводков, сообщает ТАСС.

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