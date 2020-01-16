Microsoft выпустила новый браузер

Четверг, 16 Январь 2020 Мир Мир

Microsoft выпустила новый браузер

Корпорация Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium от Google.

Он пришел на смену прошлой версии приложения, которая полностью создавалась в компании, пишет The Verge.

В первую очередь Edge Chromium создан для корпоративных клиентов и доступен не только на Windows, но и на macOS. Однако обычные пользователи также могут скачать приложение. Вместе с тем, компания передала актуальную версию Edge производителям компьютеров, поэтому браузер будет предустановлен на всех новых системах.

В ближайшие месяцы компания выпустит обновление для Windows, в котором будет содержаться Edge Chromium. Он поддерживает все существующие расширения Google Chrome, потоковое видео в 4К, работу с PDF при использовании стилуса и функцию предотвращения отслеживания пользователей во время просмотра веб-сайтов.

О создании нового браузера на основе Chromium стало известно в декабре 2018 года. Проект нового браузера имел кодовое название Anaheim. На основе этого движка созданы российские «Амиго» и «Спутник», а также Opera, «Яндекс.Браузер» и сам Google Chrome.

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