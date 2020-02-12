Microsoft выпустила Windows 10X

Операционная система предназначена для устройств с двумя дисплеями или складным экраном, передает The Verge.

Компания выпустила систему для разработчиков, чтобы те могли протестировать свои приложения на обновленном интерфейсе до финального релиза. Издание сообщает, что Windows 10X получила обновленный и упрощенный дизайн, новое меню «Пуск» и две активные области для приложений. Также в системе исчезли плиточные элементы, которые присутствовали в Windows 10 и более ранних версиях ОС.

Windows 10X построена с учетом двух дисплеев, на которых можно развернуть одно или несколько приложений. На первом экране можно запустить текстовый редактор, на втором — браузер, галерею фото или медиапроигрыватель. Кроме того, при наборе текста виртуальная клавиатура располагается в одном из экранов. Издание отмечает, что система занимает не все пространство дисплея, оставляя активную область под дополнительные приложения.

В нижней части экранов располагается Wonder Bar — специальная панель, на которой можно разместить ярлыки приложений, каталогов, часто запускаемых файлов. Часть программ может быть запущена в режиме «картинка в картинке» с расположением поверх всех окон.

11 февраля стало известно, что Microsoft ищет специалистов, которые будут работать над системой голосового управления в Windows 10X. Согласно планам компании, с помощью голосового ассистента в ОС можно будет управлять элементами рабочего стола и приложениями.

Анонс Windows 10X состоялся в ноябре 2019 года. По версии The Verge, компания представит рабочую версию системы в конце 2020 года вместе с релизом ноутбука Surface Neo, который будет иметь два дисплея.