Miele представил новые посудомоечные машины

В центре внимания — революционная концепция дозирования моющего средства, которую можно смело назвать мировой инновацией.

Благодаря системе AutoDos прибор получил возможность автоматического дозирования необходимого количества моющего средства в виде гранулята в определенный момент цикла — с помощью картриджа PowerDisk. Пользователю необходимо лишь загружать или разгружать посудомоечную машину — картридж легко устанавливается и меняется по мере надобности, пишет euromag.ru.

Принцип подачи моющего средства заключается в следующем: за каждый оборот в 360° картридж дозирует в рабочую камеру определённое количество гранулята. При этом система автоматически определяет точное количество моющего средства, которое необходимо для определенной программы. Специальный датчик считывает степень загрязненности посуды — таким образом, при небольших загрязнениях средство расходуется экономно.

Сравнительные анализы, предшествующие запуску техники нового поколения, определили: моющее средство, разработанное для использования в посудомоечных машинах G 7000 с AutoDos, обеспечивает максимальное качество очистки и бережный уход за посудой. Его состав содержит энзимы для превосходных результатов мытья даже на низких температурах, а также активный кислород для тщательной очистки загрязнений. Кроме того, моющее средство в PowerDisk одновременно справляется с функциями ополаскивателя и соли.

Новое поколение представлено полновстраиваемыми и встраиваемыми моделями. Короба в серии посудомоечных машин G 7000 доведены до идеала — за счёт возможности их регулировки обеспечиваются простота загрузки и отличные результаты мытья посуды. Кроме того, правую секцию усовершенствованного поддона для столовых приборов 3D MultiFlex теперь можно регулировать для расположения более объемных предметов, вроде чашек для эспрессо. В регулируемой по ширине левой секции в верхнем коробе можно размещать бокалы на высокой ножке, тогда как центральная секция регулируется по высоте для мытья посуды крупных или нестандартных размеров.

Где бы ни находился пользователь, он сможет в любой момент включить посудомоечную машину с помощью приложения Miele@mobile. С интеграцией в прибор системы дозирования моющего средства функция MobileControl предоставляет дополнительную возможность запрограммировать посудомоечную машину на автоматический запуск в один или несколько заранее определённых моментов времени.