Miele презентовала новый вертикальный пылесос

Компания Miele, многолетний производитель напольных пылесосов, анонсировал запуск нового модельного ряда беспроводных пылесосов.

Новый пылесос Triflex HX1 от Miele отличает мощность и невероятная гибкость использования, что нашло своё отражение в названии прибора. Triflex HX1 разработан и производится на заводе Miele в Билефельде. В ассортименте – семь моделей и пять цветовых решений, которые уже появились на российском рынке.

Концепция «3 в 1», на текущий момент ожидающая получение патента, делает Triflex по-настоящему универсальным бытовым прибором. Она заключается в 3 вариантах использования блока питания PowerUnit, состоящего из мотора, аккумулятора и контейнера для сбора пыли. При расположении PowerUnit вверху, непосредственно под ручкой прибора, пользователь может легко пропылесосить пространство под мебелью, а, сняв электрощётку, почистить потолок. При размещении PowerUnit в нижней части пылесоса центр тяжести смещается вниз, что обеспечивает разгрузку запястья и тем самым комфорт, необходимый для уборки больших площадей. В такой конфигурации Triflex можно оставить в вертикальном положении без какой-либо дополнительной поддержки. Благодаря вертикальной парковке пользователь может сделать короткую паузу в уборке, отвлечься на разговор по телефону или отойти на кухню, чтобы, например, снять приготовившееся блюдо с панели конфорок. А для того чтобы убрать крошки со стола или почистить салон автомобиля, лучше всего использовать PowerUnit без всасывающей трубки и электрощётки, пишет euromag.ru.

«Гибкость использования, непревзойдённые результаты уборки и 120 минут непрерывной работы – то, что делает Triflex по-настоящему уникальным продуктом», – говорит Гернот Треттенбрайн, руководитель подразделения бытовой техники для дома Miele.

В качестве источника энергии для Triflex используются литий-ионные аккумуляторы немецкого производителя премиум-класса Varta. Аккумулятор состоит из семи высокопроизводительных элементов. Максимальное время работы Triflex составляет 60 минут, тогда как время работы флагманской модели Triflex HX1 Pro достигает 120 минут – в стандартной комплектации она оснащена вторым аккумулятором. Заряда одного аккумулятора достаточно для уборки площади до 125 м² при использовании электрощётки Multi Floor XXL и на уровне мощности 1.