Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Инцидент произошел в 21:44, актёр за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин.

Ефремова задержали на месте ДТП. Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. По данным Baza, экспертиза показала 2,1 промилле алкоголя. Позже Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель автофургона — Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работает курьером интернет-магазина Деликатеска.ру, пострадавший получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Утром 9 июня Сергей Захаров, пострадавший в ДТП, скончался.