Милану Кундере вернули чешский паспорт

Документы Кундере вручил посол Чехии во Франции Петр Друлак. Церемония не была торжественной и проходила без присутствия чешского флага и исполнения гимна.

По словам Друлака, Милан Кундера был очень рад тому, что родина вернула ему гражданство, пишет euromag.ru.

Министр культуры Любомир Заоралек заявил следующее: «С 1979 г. мы относились к Кундере так, будто он не чешский писатель. Хорошо, что именно при этом правительстве Милан Кундера принял наше предложение стать чешским гражданином. Возможно, это маленький шаг для Милана Кундеры, но большой шаг для нас. С момента лишения гражданства он успел стать одним из самых известных писателей в мире».

Гражданства Чехословакии писателя лишили в 1979 г. после издания «Книги смеха и забвения». В то время Милан Кундера проживал во Франции.