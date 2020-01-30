Миллениалы тратят на кафе в три раза больше, чем их родители

Как показало исследование нидерландского института питания FSIN, в среднем у них в год на еду в общепите уходит 1,5 тысячи евро против 500 евро у старших поколений.

Кроме того, миллениалы и поколение Z (2000 – 2015 года рождения) более придирчиво выбирают, что именно они заказывают в кафе и ресторанах. Для этих поколений то, что они едят, отражает их ценностные установки. Причем это стремление есть у молодых нидерландцев с разным достатком, а не только у богатых, пишет euromag.ru.

Авторы исследования уверены, что представители поколения Z будут еще более трепетно относиться к еде вне дома, чем миллениалы.

Недавнее исследование европейского статистического агентства Евростат, впрочем, показало, что нидерландцы – далеко не самые большие любители ресторанов в Европе. Они занимают только 11-е место среди граждан ЕС по доле затрат, приходящихся на еду вне дома: 6,5% от общих расходов.

Лидируют по этому показателю ирландцы – они оставляют к кафе и ресторанах 14% своих затрат.