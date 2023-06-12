Миллиардер Джордж Сорос передает свой бизнес сыну

Наследнику Джорджа Сороса Александру 37 лет. В его руках теперь будет бизнес стоимостью 25 млрд долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal. Александр станет единственным, кто может контролировать компанию Soros Fund Management. Она управляет состоянием миллиардера. Также он — председатель сети фондов «Открытое общество», признанной в России нежелательной организацией.

Джорджу Соросу 92 года. Свое состояние он заработал в 70-х и 80-х годах прошлого века. Занимался управлением инвесткомпаниями и хедж-фондом. Совершал операции с ценными бумагами, а также инвестициями на фондовом и валютном рынках. Самая известная из его спекуляций — игра на понижение английского фунта 16 сентября 1992 года. Тогда он заработал примерно 1 млрд долларов и славу человека, «обрушившего Английский банк». Сейчас Forbes оценивает его состояние в 6,7 млрд долларов.

Сорос также активно поддерживает политиков-демократов в США. В частности, в 2004 году он признался, что стремился не допустить возвращения в Белый дом Джорджа Буша — младшего. А в 2008-м на выборах поддержал Барака Обаму. Также финансировал кампании Хиллари Клинтон и Джо Байдена.

Александр Сорос по сравнению с отцом назвал себя более политически активным. Он отметил, что продолжит поддерживать левых политиков у власти и планирует «удвоить усилия по защите избирательных прав и личной свободы в США и поддержке дела демократии за рубежом».

WSJ сообщает, что Александр за последнее время встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить вопросы семейного фонда. Газета указывает, что Александр помогает демократам завоевать голоса среди латиноамериканцев и афроамериканцев. Сорос-младший также заявил, что обеспокоен планами Дональда Трампа баллотироваться в президенты и будет финансировать его соперника.

Американский ультраправый ресурс Breitbart отмечает, что Александр Сорос за минувший год 17 раз посещал Белый дом. Кроме того, издание пишет о связи Сороса с организациями, которые поддерживают нормализацию и легализацию проституции, а также помогают нелегальным эмигрантам избежать депортации из Соединенных Штатов.

Ранее Джордж Сорос заявлял, что принципиально не будет передавать бизнес никому из своих детей. Затем кандидатом на его наследие считался другой его сын — Джонатан. Ему сейчас 52 года. Но после конфликтов Джонатана с отцом преемником Джорджа Сороса стал Александр, указывает WSJ.