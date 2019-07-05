Миллиардер из США разбился на вертолете

Об этом сообщает издание BNO News.

Происшествие случилось утром 4 июля. Вертолет упал в Атлантический океан в районе самого северного острова содружества вскоре после взлета.

Все семеро людей, которые были на борту, погибли. Миллиардера Криса Клейна идентифицировали друзья. Имена остальных погибших были установлены не сразу.

Клейн погиб накануне своего 62-летия. По данным журнала Forbes, его состояние на данный момент составляет 2,8 миллиардов долларов.