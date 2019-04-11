Миллионер попался на краже лампочек

Четверг, 11 Апрель 2019 Мир Мир

Миллионер попался на краже лампочек

В американском городе Ки-Уэст, штат Флорида, владельца частного острова и двух особняков уличили в магазинных кражах.

59-летний Эндрю Фрэнсис Липпи (Andrew Francis Lippi) несколько дней подряд ходил в магазин и приобрел две кофеварки, восемь лампочек и подзор для кровати. Затем он попытался вернуть покупки и получить деньги обратно.

Сотрудники магазина заметили, что он подменил товары, и обратились в полицию. В упаковке от подзора нашли только наволочку, в коробке от одной из кофеварок лежала старая модель, а в другой — баскетбольный мяч. Возвращенные лампочки оказались не той марки.

Нанесенный ущерб оценили в 300 долларов и 59 центов. Липпи арестовали и обвинили в краже, однако на следующий день отпустили до суда. Он отрицает вину и связывает произошедшее с коммерческим спором. По его словам, подзор и наволочку перепутали сами сотрудники магазина. Запись камеры видеонаблюдения свидетельствует об обратном.

За неделю до кражи Липпи заплатил восемь миллионов долларов за имение американского филантропа Эдварда Б. Найта (Edward B. Knight) и частный остров, на котором здание располагается. Липпи также владеет особняком, где снимали один из сезонов реалити-шоу MTV «Реальный мир». Сейчас он сдается на AirBnB за 999 долларов в сутки.

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