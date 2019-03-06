Миллионер предложил состояние за женитьбу на дочери

Среда, 06 Март 2019 Мир Мир

Миллионер предложил состояние за женитьбу на дочери

Миллионер из Таиланда пообещал награду мужчине, который женится на его младшей дочери.

Об этом сообщает издание Khaosod English.

Владелец одной из крупнейших в Таиланде плантаций дуриана Арнон Родтхонг (Arnon Rodthong) утверждает, что намерен передать бизнес своей дочери Карнсите (Karnsita Rodthong), однако сперва хочет выдать ее замуж. О поиске подходящего жениха миллионер объявил в социальных сетях.

Претенденты на руку и сердце Карнситы должны быть прилежными и работящими, не употреблять наркотики, не играть на деньги и разбираться в разведении дуриана. Родтхонг обещает заплатить будущему зятю 10 миллионов бат (21 миллион рублей). Кроме того, пара унаследует его дуриановый бизнес, стоимость которого оценивается в миллионы долларов.

В течение одного дня миллионер получил сотни заявок, пишет The Straits Times. Победитель будет определен на турнире, который пройдет 1 апреля. В чем именно будут соревноваться потенциальные женихи, пока не объявлено.

Карнсита уверяет, что затея отца не вызывает у нее возражений. «Я не привередлива, — отметила она. — Я только хочу мужчину, с которым можно будет ходить на вечеринки и делать селфи. Я сама не особенно красива, поэтому сойдут любые внешние данные».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья