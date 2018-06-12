Миллионные заработки дочери и зятя Трампа

Вторник, 12 Июнь 2018 Мир Мир

Миллионные заработки дочери и зятя Трампа

Состояние дочери президента США Дональда Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера за год увеличилось на несколько десятков миллионов долларов.

Дочь и зять президента США занимают в администрации Трампа посты советников и обязаны раскрывать сведения о доходах. Из документов следует, что общая стоимость активов Иванки и ее мужа к концу 2017 года достигала от 229 миллионов до 786 миллионов долларов. За год их доходы, по различным оценкам, составили от 20 до более чем 40 миллионов долларов.

Как поясняет издание, чиновники Белого дома могут подавать оценки своего состояния в широком диапазоне.

Основной заработок пары пришелся на разные инвестиционные проекты, сделки от продажи недвижимости в Нью-Джерси. 289 тысяч долларов Иванка Трамп получила за написанную ею книгу «Женщины, которые работают».

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