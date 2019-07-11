Министр по делам Brexit призвал Брюссель к новым переговорам

По мнению министра, если Британию ждет «жесткий» выход из ЕС, это причинит огромный вред экономике Ирландии, сообщает Independent. Сорок процентов ирландского экспорта идет через Дувр (этот английский порт связан паромом с французским Дюнкерком – Примеч. Ред.). Министр подчеркнул, что в грядущем хаосе пострадает не только английская экономика, но и в гораздо большей степени – ирландская, пишет euromag.ru.

Сейчас выход Британии из ЕС перенесен на 31 октября 2019 года.

Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Стивен Баркли был назначен новым министром по вопросам выхода Великобритании из ЕС в ноябре 2018 года.