Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Одри Азуле объявила город Рио-де-Жанейро (Бразилия) мировой столицей архитектуры 2020 года в присутствии мэра Рио-де-Жанейро г-на Марсело Кривелла и президента Международного союза архитекторов (МСА) г-на Томаса Вониера на церемонии, которая состоялась сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО.

В соответствии с недавно заключенным соглашением о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Международным союзом архитекторов, ЮНЕСКО имеет полномочия на провозглашение мировой столицы архитектуры. В городе также состоится Всемирный конгресс МСА, который проводится раз в три года. Таким образом, мировая столица архитектуры станет международной площадкой для обсуждения актуальных глобальных проблем через призму культуры, культурного наследия, городского планирования и архитектуры.

В качестве первой мировой столицы архитектуры Рио-де-Жанейро станет местом поведения ряда мероприятий на тему «Все миры. Только один мир». ЮНЕСКО совместно с Международным союзом архитекторов и местными институтами организует мероприятия в целях оказания поддержки проектам с участием архитекторов и градостроителей, а также политических деятелей, социальных институтов и специалистов из других секторов, в частности творческих деятелей и писателей, в рамках открытого и креативного пространства для диалога и инноваций.