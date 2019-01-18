Мировая столица архитектуры

Пятница, 18 Январь 2019 Мир Мир

Мировая столица архитектуры

Рио-де-Жанейро (Бразилия) объявлен мировой столицей архитектуры 2020 года.

Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Одри Азуле объявила город Рио-де-Жанейро (Бразилия) мировой столицей архитектуры 2020 года в присутствии мэра Рио-де-Жанейро г-на Марсело Кривелла и президента Международного союза архитекторов (МСА) г-на Томаса Вониера на церемонии, которая состоялась сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО.

В соответствии с недавно заключенным соглашением о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Международным союзом архитекторов, ЮНЕСКО имеет полномочия на провозглашение мировой столицы архитектуры. В городе также состоится Всемирный конгресс МСА, который проводится раз в три года. Таким образом, мировая столица архитектуры станет международной площадкой для обсуждения актуальных глобальных проблем через призму культуры, культурного наследия, городского планирования и архитектуры.

В качестве первой мировой столицы архитектуры Рио-де-Жанейро станет местом поведения ряда мероприятий на тему «Все миры. Только один мир». ЮНЕСКО совместно с Международным союзом архитекторов и местными институтами организует мероприятия в целях оказания поддержки проектам с участием архитекторов и градостроителей, а также политических деятелей, социальных институтов и специалистов из других секторов, в частности творческих деятелей и писателей, в рамках открытого и креативного пространства для диалога и инноваций.

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