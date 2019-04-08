«Мистер Бин» продает свой Mercedes

Понедельник, 08 Апрель 2019 Мир Мир

«Мистер Бин» продает свой Mercedes

Известный британский комик Роун Аткинсон продает через аукционные торги свой Mercedes 500 E, пробег которого составляет 310 000 километров.

Актер купил автомобиль новым в 1991 году, какое-то время поездил и продал.

В прошлом году британец в ностальгическом порыве отыскал седан своей молодости и приобрел обратно. Судя по всему, сейчас старый Мерседес ему окончательно надоел и решено от него избавиться на аукционе, пишет euromag.ru.

Торги пройдут 25 мая в Уорикширском выставочном центре. Техническое состояние автомобиля оценивается как удовлетворительное, сообщает Cars Guru.

Особенностью данного авто является его «леворульность»: в Британии было продано официально всего 29 таких Мерседесов 500 E. Интерьер автомобиля также отличается оригинальностью, имея комбинированный салон из кожи и клетчатой ткани.

Примечательно, что около трех лет назад Аткинсон купил аналогичную модель, а после продал ее на аукционе примерно за 71,3 тыс. фунтов стерлингов, что по текущему курсу составляет около 6 миллионов рублей.

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