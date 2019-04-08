«Мистер Бин» продает свой Mercedes

Актер купил автомобиль новым в 1991 году, какое-то время поездил и продал.

В прошлом году британец в ностальгическом порыве отыскал седан своей молодости и приобрел обратно. Судя по всему, сейчас старый Мерседес ему окончательно надоел и решено от него избавиться на аукционе, пишет euromag.ru.

Торги пройдут 25 мая в Уорикширском выставочном центре. Техническое состояние автомобиля оценивается как удовлетворительное, сообщает Cars Guru.

Особенностью данного авто является его «леворульность»: в Британии было продано официально всего 29 таких Мерседесов 500 E. Интерьер автомобиля также отличается оригинальностью, имея комбинированный салон из кожи и клетчатой ткани.

Примечательно, что около трех лет назад Аткинсон купил аналогичную модель, а после продал ее на аукционе примерно за 71,3 тыс. фунтов стерлингов, что по текущему курсу составляет около 6 миллионов рублей.