Многодетная мать родила семерню

Понедельник, 18 Февраль 2019 Мир Мир

Многодетная мать родила семерню

Жительница Ирака родила семерых здоровых детей.

Об этом пишет издание Daily Mail.

25-летняя женщина произвела на свет шестерых девочек и одного мальчика в больнице провинции Дияла. Отец младенцев Юсеф Фадль (Youssef Fadl) признался, что они с возлюбленной не планировали заводить детей, будучи уже родителями, поэтому беременность оказалась для них неожиданностью.

По словам врачей, сейчас многодетная мать находится в стабильном состоянии под присмотром специалистов.

Первый в мире случай появления семерых детей был официально зафиксирован в 1997 году у родителей Кенни (Kenny) и Бобби Маккоги (Bobbi McCaughey) из американского города Де-Мойн, штат Айова. Тогда пара также отказалась от уменьшения числа малышей в утробе матери, заявив, что они долго боролись с бесплодием, и все «в руках Господа».

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