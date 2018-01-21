Модель Louis Vuitton обвинили в убийстве модели Zara

Воскресенье, 21 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Модель Louis Vuitton обвинили в убийстве модели Zara

Модель бренда Louis Vuitton Джорджа Коха (George Koh) арестовали по подозрению в убийстве другой модели, который выступал на показах компании Zara.

Истекающего кровью 25-летнего Гарри Узока (Harry Uzoka) нашли возле дома на западе Лондона 11 января. Его доставили в больницу, где он через некоторое время скончался от ран, несовместимых с жизнью.

Позднее в доме Коха следователи нашли холодное оружие, которым, предположительно, и был убит молодой человек. За его хранение подозреваемому предъявили обвинение. Также по подозрению в убийстве арестовали 23-летнего Джонатана Окигбо (Jonathan Okigbo).

Причины преступления не называются. В настоящее время британские правоохранительные органы расследуют произошедшее.

Семью погибшего поддержали в соцсетях. «Гарри Узока был абсолютной иконой в мире моды. Его знают в модельной индустрии, он установил высокую планку для британских чернокожих моделей-мужчин», - отметил пользователь Yosherose.

The Sun пишет, что Узока был успешной чернокожей моделью, он принимал участие в съемках для Everlane и Bershka. Молодой человек работал в одном из лучших модельных агентств Лондона Premier Model Management, в котором начинали свою карьеру Наоми Кэмпбелл и Клаудиа Шиффер.

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