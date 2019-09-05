Модель раскрыла легкий способ похудения с помощью пиццы

Интервью со знаменитостью опубликовал The Sun.

По словам 37-летней Эшли, она держит себя в форме благодаря пицце и другой пище, которую принято считать вредной для фигуры.

«Я стараюсь жить в балансе. Если вы впадаете в крайности, то не сможете долго продержаться. Я знаю, что важно правильно питаться, потому что это дает энергию нашему организму, но также я считаю, что нужно съедать одну пиццу в неделю, чтобы поддерживать баланс», — пояснила Робертс, добавив, что всегда ест то, что ей хочется.

«Если мне хочется пиццы, то я просто иду и наслаждаюсь ей. В процессе я не ругаю себя, а просто получаю удовольствие и отпускаю все мысли. Я верю, что так пища даже лучше переваривается», — уточнила модель.

Кроме того, она призналась, что настолько сильно любит пиццу, что даже сняла специальное шоу о еде, в рамках которого отправилась на встречу с экспертом по пицце Скоттом Вайнером и изучила историю и традиции приготовления этого блюда.