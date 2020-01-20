Модель упала со скалы и разбилась насмерть из-за селфи

Понедельник, 20 Январь 2020 Мир Мир

Модель упала со скалы и разбилась насмерть из-за селфи

Британская модель упала со скалы в Австралии и разбилась насмерть, делая селфи.

Об этом сообщает Daily Mail.

Происшествие случилось в воскресенье, 12 января, в на популярном пляже Diamond Bay. В 6:30 утра по местному времени 21-летняя Мэдалин Дэвис (Madalyn Davis) из Линкольна, Англия, возвращалась с вечеринки в компании семерых друзей. Увидев начинающийся рассвет, молодые люди решили подняться на скалы, чтобы встретить его вместе.

На вершине девушка захотела сфотографироваться на фоне восходящего солнца и присела на край обрыва. Внезапно она соскользнула с 30-метровой скалы, упала и погибла от сильного удара.

Семья Дэвис собирается вылететь в Австралию на опознание тела.

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