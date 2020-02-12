Модель Victoria's Secret родила и обогатилась

Среда, 12 Февраль 2020 Мир Мир

Модель Victoria's Secret родила и обогатилась

Китайская топ-модель Мин Си родила ребенка сыну миллиардера Марио Хо и обогатилась на десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает портал Asia One.

30-летняя Си, которая участвовала в показах бренда нижнего белья Victoria’s Secret, вышла замуж за родственника владельца сети казино в Макао Стэнли Хэ в июле 2019 года. Через три месяца она родила сына Роналдо, за что получила награду от семьи супруга. «Неудобно обсуждать ее подарок, но он будет внушительным», — заявил тогда Марио Хо журналистам.

Изданию стало известно, что подарком Си стал дом в Дип-Уотер-Бeй, который считается одним из самых дорогих районов Гонконга. Его стоимость составила 89 миллионов долларов.

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