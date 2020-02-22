Моделей заставили показывать зубы на подиуме ради рекламы

Суббота, 22 Февраль 2020 Мир Мир

Моделей заставили показывать зубы на подиуме ради рекламы

Моделей на Неделе моды в Лондоне заставили показывать зубы на подиуме ради рекламы компании Colgate.

Фотографии с шоу появились на сайте британского Vogue.

Показ коллекции осень-зима 2020 английского бренда Richard Quinn состоялся 15 февраля. На опубликованном снимке широко улыбающаяся модель прошлась по подиуму в объемном розовом платье в пол с украшением в виде красной розы. За ней последовали другие девушки с аналогичным выражением лица.

Оказалось, что участницы шоу улыбались из-за того, что его спонсором стала международная компания Colgate, производящая средства для гигиены рта. Гостям мероприятия подарили зубную пасту и щетки марки двух видов: угольные и бамбуковые.

Лондонский дизайнер Ричард Куинн (Richard Quinn) поблагодарил бренд за то, что он «принес улыбки на подиум».

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