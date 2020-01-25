Модельер Жан-Поль Готье объявил о последнем дефиле

Об этом он рассказал в своем Twitter.

Шоу, которое состоится 22 января в парижском театре Шатле, будет посвящено 50-летию его карьеры. «Это будет большой праздник! Сейчас я должен тебе кое-что рассказать: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее шоу Gaultier Paris», — сказал он.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена, в 1976 году основал собственный бренд. Дизайнер создавал сценические костюмы для Мадонны, Мэрилина Мэнсона, Кайли Миноуг, Милен Фармер и других.