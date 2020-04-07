Модели с заболеваниями кожи снялись в рекламе косметики

Вторник, 07 Апрель 2020 Мир Мир

Модели с заболеваниями кожи снялись в рекламе косметики

В рекламе британской марки уходовой косметики Cetraben снялись модели с дефектами кожи.

Об этом сообщает издание Metro.

Рекламная кампания называется This Is My Skin. Ее главная идея заключается в борьбе против устаревших идеалов женской красоты. В ней приняли участие люди с такими кожными заболеваниями, как экзема и псориаз.

Согласно статистическим данным, до 15 миллионов человек в Великобритании страдают экземой, а 1,8 миллиона — псориазом, однако модели с такими особенностями редко снимаются в рекламе. По этой причине бренд решил привлечь к съемке, автором которой выступила Эмма Кроман (Emma Croman), девушек с кожными заболеваниями.

Кадры будут находиться в открытом доступе британо-американской галереи изображений Getty Images. Цель такого решения руководства — получить широкое распространение посыла бренда в сети. «Я надеюсь, что эта кампания поможет людям смириться с состоянием их кожи», — пояснила одна из участниц фотосессии, 27-летняя Эми Так (Amy Tuck).

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