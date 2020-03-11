Молдова уходит на карантин

Среда, 11 Март 2020 Мир Мир

Молдова уходит на карантин

В среду по всей Молдове в качестве меры борьбы с эпидемией коронавируса на карантин закрываются все школы, детские сады и вузы.

Также вступает в силу запрет на собрания в общественных местах и проведение многолюдных мероприятий. Карантин в учебных заведениях продлится до 23 марта, но сроки могут быть пересмотрены.

На данный момент в стране выявлено три случая коронавируса, более 6 тысяч человек находится под постоянным наблюдением врачей.

Молдова - лидер среди европейских стран по числу гастарбайтеров, уезжающих на заработки за границу. Самая многочисленная после России диаспора молдаван проживает в Италии, где коронавирусом заразилось уже более 10 тысяч человек и умерло больше 600 заболевших, пишет euromag.ru.

Во вторник вечером премьер-министр страны Ион Кику заявил, что вскоре авиасообщение с Италией будет полностью приостановлено. В аэропорту установлены термосканеры, персонал работает в перчатках и масках, регулярно проводится дезинфекция помещений.

По разным статистическим выкладкам, за пределами страны работает около миллиона человек из Молдовы, из них примерно 25% осели в Италии, преимущественно в северных регионах.

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