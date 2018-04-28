Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы

Суббота, 28 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы

Роскошная вилла, которую молодожены забронировали для медового месяца на испанской Ибице, оказалась парковкой.

Дейзи Керр и ее муж Томас Майерс выбрали дом у моря на сайте HomeAway. Автор предложения сразу подтвердил бронирование, обещая сделать скидку, и пара перевела ему деньги. После этого владелец виллы перестал отвечать на сообщения. Тогда Керр решила найти дом по адресу в Google и обнаружила, что на его месте располагается стоянка для машин.

Когда Керр позвонила в HomeAway, ее попросили переслать их сообщение с подтверждением бронирования. Оказалось, что его подделали. «Письмо было идентичным, однако на HomeAway сказано, что оплачивать бронь необходимо через сайт, поэтому это только моя ошибка», - рассказала Керр и добавила, что переводила деньги собственнику напрямую.

«Мы два года копили на эту поездку и в итоге потеряли пять тысяч долларов», - пожаловалась девушка.

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