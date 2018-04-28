Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы

Дейзи Керр и ее муж Томас Майерс выбрали дом у моря на сайте HomeAway. Автор предложения сразу подтвердил бронирование, обещая сделать скидку, и пара перевела ему деньги. После этого владелец виллы перестал отвечать на сообщения. Тогда Керр решила найти дом по адресу в Google и обнаружила, что на его месте располагается стоянка для машин.

Когда Керр позвонила в HomeAway, ее попросили переслать их сообщение с подтверждением бронирования. Оказалось, что его подделали. «Письмо было идентичным, однако на HomeAway сказано, что оплачивать бронь необходимо через сайт, поэтому это только моя ошибка», - рассказала Керр и добавила, что переводила деньги собственнику напрямую.

«Мы два года копили на эту поездку и в итоге потеряли пять тысяч долларов», - пожаловалась девушка.