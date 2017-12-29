Молодые европейцы рассказали, куда хотят поехать в 2018-м

Западная Европа и Северная Америка также будут весьма популярны у молодежи.

36% студентов уже знают, куда отправятся на каникулы в следующем году, согласно исследованию, проведенному французским порталом VoyagesPirates.fr. Самым популярным направлением станет Италия. Туда намеревается поехать каждый четвертый из опрошенных молодых людей и девушек.

На втором месте, как пишет Le Figaro, оказалась Исландия (18,82 %). Как отмечают исследователи, страна пользуется популярностью именно у молодежи, так как в аналогичном исследовании для более старшей категории населения занимает лишь 7-ую срочку, сообщает euromag.ru.

Среди других европейских направлений для отдыха в 2018-ом году студенты называли Португалию, Англию, Германию, Шотландию, Грецию и Ирландию, до которых можно долететь на рейсах авиакомпаний-лоукостеров за несколько десятков евро.