Монах сменил пол ради карьеры модели

Это стало известно в первой серии 17-го сезона программы, премьера которого состоялась 14 марта.

Будучи мужчиной, Мими Тао из Таиланда шесть лет прожила в монастыре. «Это было непросто. Я росла в очень бедной семье, и мне пришлось стать мальчиком-монахом. Если родители не могут оплачивать учебу ребенка, они отправляют его в монастырь», — поведала Тао.

В 16-летнем возрасте она решила начать карьеру модели и перенесла операцию по смене пола.

«Я очень старалась сюда попасть в первую очередь как трансгендер. Им приходится работать намного больше, чем обычным людям», — объявила Тао в эпизоде и добавила, что счастлива стать первой трансгендерной участницей проекта.

Услышав историю, растроганный дизайнер, который шил наряд для Тао, заявил, что для него большая честь работать с таким человеком. «Боже мой, ты настоящая богиня!» — заключил он.

В интервью Мими Тао призналась, что намерена изменить фешен-индустрию: своим примером девушка хочет вдохновить молодое поколение трансгендеров бороться за свою мечту.