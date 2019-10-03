Морщины 46-летней бывшей супермодели восхитили поклонников

«Мой образ вчера вечером», — подписала она фото. На мероприятие Клум пришла вместе со своим мужем Томом Каулитцем и его братом Биллом — участниками группы Tokyo Hotel.

«Помню, как несколько лет назад ты сказала, что не ляжешь под нож хирурга и будешь гордо носить свои морщины. И да, ты доказала это со временем. Как красиво ты выглядишь!» — написала в комментариях одна из поклонниц бывшей модели. «Хайди, к сожалению, у тебя тоже появились морщины. Но они делают тебя даже интереснее», — согласилась другая подписчица. «Видно, что Хайди естественно стареет и не похожа на других пластиковых кукол. Красивая женщина!» — написал еще один пользователь.