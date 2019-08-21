Морское такси запустят в Финляндии

Эта платформа соединяет капитанов малых морских судов и пассажиров, берет на себя юридическое обеспечение поездки и обрабатывает платежи – по сути, это стандартное приложение для такси, но рассчитанное на морские перевозки на территории столичного региона Финляндии, пишет euromag.ru.

Приложение Bout проходило тестирование в течение всего 2018 года, и, наконец, в начале сентября 2019 года станет доступно через операционные системы Android и iOS.