Мошенники тайно заработали миллионы на пользователях соцсети

Как сообщает BuzzFeed News, обман юзеров начался в 2015 году и позволил зарабатывать миллионы долларов.

По данным издания, четыре года компания успешно использовала схему с подпиской для списания средств со счетов пользователей. С помощью рекламных объявлений им предлагали взять пробный вариант товара, который якобы советует знаменитость. В каждом из объявлений содержалась ссылка, которая вела на фальшивый сайт, похожий на известное онлайн-издание.

Цена пробника составляла около 5 долларов (320 рублей). Пользователи рассчитывали на то, что это единоразовый платеж, однако по факту они подписывались на регулярные списания более крупных сумм.

Аферисты использовали фейковые отзывы знаменитостей. Сами товары сотрудники Ads Inc. описали как несоответствующие по качествам и эффекту тем, что рекламируют в соцсетях. Согласно документам компании, интервью и записям встреч сотрудников, с 2016 года мошенники потратили более 50 миллионов долларов (3,2 миллиарда рублей) на размещение обманных рекламных объявлений в Facebook. При этом компания поддерживала образ фирмы, занимающейся маркетингом и имеющей связи с американскими политиками-республиканцами из Сан-Диего.

Для схемы привлекались и аккаунты настоящих пользователей. Им предлагалось сдавать собственные профили в аренду за ежемесячный платеж от 15 до 30 долларов (1-2 тысячи рублей). При этом эти же аккаунты Ads Inc. могла сдавать в аренду другим маркетинговым компаниям по 800 долларов (51 тысяча рублей) за один вход.

Сотрудники компании отметили, что не считают, будто поступили правильно, однако не готовы жаловаться, поскольку им хорошо платят. «Часть меня мечтает о дне, когда нас прикроют, но это настолько легкие деньги, чтобы можно было решиться на увольнение», — сказал изданию один из них.

В Facebook после обращения BuzzFeed сообщили о принятии мер в отношении рекламы и страниц Ads Inc. Соцсеть начала удалять посты и страницы, а также аккаунты, замеченные в мошеннических действиях. Руководство Facebook подумывает о судебных мерах в отношении компании.