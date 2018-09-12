Мощнейший ураган угрожает Америке

Ураган «Флоренс», усилившийся до четвертой категории, продолжает наступление на восточное побережье США, передает «Интерфакс».

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган представляет особую опасность для штатов Северная и Южная Каролина. Миллионы местных жителей активно готовятся к удару стихии. По данным метеорологов, «Флоренс» может стать самым мощным ураганом за последние 60 лет.

Ураган несет с собой проливные дожди и сильные порывы ветра, скорость которых достигает 209 км/ч. По прогнозам, во вторник «Флоренс» усилится до пятой - максимальной - категории по шкале Саффира-Симпсона, а достигнет восточного побережья США в четверг.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер ранее распорядился провести эвакуацию всех жителей прибрежной части штата. По его словам, свои дома придется покинуть примерно 1 миллиону человек. В Северной Каролине также объявили об эвакуации, она затронет около 300 тысяч человек.

Ранее американский президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter призвал жителей страны к повышенной осторожности.