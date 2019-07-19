Мосты Лондона стали светодиодными

Пятница, 19 Июль 2019 Мир Мир

Мосты Лондона стали светодиодными

Светодиодные дисплеи американского художника Лео Вильяреала заменили обычное освещение четырех лондонских мостов, в том числе знаменитого моста Миллениум.

Как сообщает The Guardian, мосты стали светодиодными в рамках масштабного художественного проекта «Освещенная река» по созданию самого длинного произведения искусства в мире. Его стоимость – 45 млн. фунтов стерлингов, а протяженность освещенных мостов – более восьми километров. В следующем году планируется преобразить пять мостов, затем – еще шесть, пишет euromag.ru.

На каждом мосту будут звучать музыкальные произведения, созданные в Гилдхоллской школе музыки и театра.

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