Мосты Лондона стали светодиодными

Как сообщает The Guardian, мосты стали светодиодными в рамках масштабного художественного проекта «Освещенная река» по созданию самого длинного произведения искусства в мире. Его стоимость – 45 млн. фунтов стерлингов, а протяженность освещенных мостов – более восьми километров. В следующем году планируется преобразить пять мостов, затем – еще шесть, пишет euromag.ru.

На каждом мосту будут звучать музыкальные произведения, созданные в Гилдхоллской школе музыки и театра.