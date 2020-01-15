Музей Фрейда в Вене снова откроется

Новая постоянная экспозиция расскажет о жизни Зигмунда Фрейда и его семьи в доме 19 по улице Берггассе.

Пустое место, где раньше стояла знаменитая кушетка, служит напоминанием об ужасах Холокоста. Фрейд, вынужденный покинуть Вену в 1938 году, сумел вывезти всё имущество в Лондон, пишет euromag.ru.

Открытие новых площадок в бельэтаже и мезонине позволит гостям увидеть больше помещений, в частности, квартиру Фрейда, а также познакомиться с работами художников Франца Веста, Джозефа Кошута и Дженни Хольцер.

Библиотека музея, крупнейшая учебная библиотека Европы на тему психоанализа, получит новый многофункциональный читальный зал с конференц-оборудованием.