Музей Фрейда в Вене снова откроется

Среда, 15 Январь 2020 Мир Мир

Музей Фрейда в Вене снова откроется

В конце мая 2020 года возобновляет работу венский Музей Зигмунда Фрейда.

Новая постоянная экспозиция  расскажет о жизни Зигмунда Фрейда и его семьи в доме 19 по улице Берггассе.

Пустое место, где раньше стояла знаменитая кушетка, служит напоминанием об ужасах Холокоста. Фрейд, вынужденный покинуть Вену в 1938 году, сумел вывезти всё имущество в Лондон, пишет euromag.ru.

Открытие новых площадок в бельэтаже и мезонине позволит гостям увидеть больше помещений, в частности, квартиру Фрейда, а также познакомиться с работами художников Франца Веста, Джозефа Кошута и Дженни Хольцер.

Библиотека музея, крупнейшая учебная библиотека Европы на тему психоанализа, получит новый многофункциональный читальный зал с конференц-оборудованием.

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