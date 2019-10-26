Музей современного искусства в Париже открылся после реконструкции

Музей современного искусства города Парижа избавился от слова "город" в названии и теперь называется Musée d'Art Moderne de Paris (MAM).

После реконструкции здание музея в стиле ар-деко вернулось к первоначальному виду и наконец стало доступным для посетителей с ограниченными возможностями, пишет euromag.ru.

В коллекцию этого муниципального музея, который располагается в Пале-де-Токио, построенном для Всемирной выставки искусства и технологий 1937 года, входит около 15 тыс. произведений модернизма и современного искусства, в том числе монументальные фрески Рауля Дюфи и Анри Матисса.

Музей давно работает над созданием доступной среды. В числе прочего он стал одним из первых музеев Франции, где используют жестовый язык. По словам директора институции Фабриса Эрго, главной задачей реконструкции было привести спроектированные в 1930-е годы пространства в соответствие с законом 2005 года о равных возможностях, участии и гражданстве для людей с инвалидностью. Выполнение работ стоимостью €10 млн доверили парижскому бюро h2o architectes.

Посещение постоянной экспозиции осталось бесплатным, как и было до реконструкции.