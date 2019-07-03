Муж и жена заявили о нетрадиционной ориентации спустя 23 года брака

Об этом сообщает издание New York Post.

Брюс Даунер (Bruce Downer) отправился на гей-парад в воскресенье, 30 июня. Во время шествия 53-летний мужчина заявил, что все это время чувствовал влечение к мужчинам. Его родственники не очень удивились. Бывшая жена Даунера, с которой он прожил 23 года и развелся в 2017 году, рассказала, что теперь позиционирует себя как лесбиянку. Она нашла себе девушку и планирует сыграть с ней свадьбу.

«Я наконец-то набрался сил, чтобы сказать, что больше не хочу так жить, жить во лжи. Я был женат 23 года, и она не знала, что я гей, а я не знал, что она лесбиянка», — сказал Даунер. Он планирует найти себе партнера в ближайшее время.

Их 23-летний сын Тайлер также заявил родителям, что его влечет к мужчинам.

Старший 24-летний сын Даунера придерживается традиционной ориентации.