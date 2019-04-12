Муж убил богатую жену ради наследства

47-летняя финансистка Шеле Данишевски-Ковлин (Shele Danishefsky Covlin) погибла в декабре 2009 года. Ее тело нашла девятилетняя дочь Анна. Женщина лежала в ванне, которая была заполнена окровавленной водой. Девочка позвала отца, который жил в соседней квартире. Когда приехала полиция, он рассказал, что его жена поскользнулась и упала.

Причиной смерти сочли несчастный случай. Через два дня Шеле похоронили без вскрытия. На месте ее гибели не искали отпечатки пальцев, образцы ДНК или другие улики.

Вскоре семья погибшей заподозрила, что ее смерть не была случайностью. Шеле жаловалась друзьям и родственникам на непредсказуемость и жестокость мужа. Она подала на развод и намеревалась вычеркнуть его из завещания.

Еще одна подозрительная деталь была связана с обстоятельствами смерти. За день до гибели Шеле посетила салон красоты для кератинового выпрямления волос, пишет Washington Post. После такой процедуры не рекомендуется мочить волосы в течение трех дней, однако тело нашли в ванне с водой.

Чтобы развеять сомнения, семья погибшей разрешила эксгумировать тело. Патологоанатом заключил, что женщина была задушена. Хватка была такой сильной, что привела к перелому подъязычной кости.

Косвенные доказательства указывали на то, что убийцей был Родерик. У него имелись ключи от квартиры бывшей жены и мотив: из-за изменений в завещании он лишался наследства в пять миллионов долларов. По версии следствия, мужчина задушил жену, пока дети спали, и положил тело в заполненную водой ванну, чтобы выдать произошедшее за несчастный случай.

Когда жена решила уйти, Родерик позвонил ее работодателю и пожаловался, что она употребляет наркотики. Кроме того, он подговаривал трехлетнего сына обвинить ее в домогательствах. Позднее мужчина не гнушался ничем, чтобы остаться опекуном детей и получить доступ к их доле наследства. Он просил 12-летнюю дочь обвинить дедушку в изнасиловании, а когда этот план не сработал, пытался вывезти ее в Мексику, чтобы выдать замуж. В этом случае права на ее наследство получил бы фиктивный муж, которому Родерик намеревался заплатить десять тысяч долларов. Мужчина также изготовил поддельное письмо от имени Анны, в котором девочка признавалась в убийстве матери.

Суд присяжных признал Родерика Ковлина виновным в убийстве. 10 апреля 2019 года мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с правом на условно-досрочное освобождение через 25 лет.