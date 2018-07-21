Мужчин перестанут высмеивать за сандалии

В числе брендов, показавших свои варианты классических кожаных сандалий, были люксовые компании Louis Vuitton, Tom Ford, Paul Smith, Guiseppe Zanotti, Russell & Bromley и бренд среднего сегмента Cos. Более того, модели итальянской Bottega Veneta вышли на подиум в сандалиях, надетых на носки.

По мнению издания, спортивные сандалии на ногах мужчин больше не будут поводом для насмешек — напротив, теперь они считаются стильной летней обувью. Такие сандалии представила, например, британская обувная компания Teva в коллаборации с японской Porter.

Стилисты порекомендовали носить сандалии с шортами, футболкой и рубашкой с короткими рукавами.