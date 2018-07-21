Мужчин перестанут высмеивать за сандалии
Мужские сандалии стали популярной обувью на показах весенне-летних коллекций модных брендов в 2018 году.
В числе брендов, показавших свои варианты классических кожаных сандалий, были люксовые компании Louis Vuitton, Tom Ford, Paul Smith, Guiseppe Zanotti, Russell & Bromley и бренд среднего сегмента Cos. Более того, модели итальянской Bottega Veneta вышли на подиум в сандалиях, надетых на носки.
По мнению издания, спортивные сандалии на ногах мужчин больше не будут поводом для насмешек — напротив, теперь они считаются стильной летней обувью. Такие сандалии представила, например, британская обувная компания Teva в коллаборации с японской Porter.
Стилисты порекомендовали носить сандалии с шортами, футболкой и рубашкой с короткими рукавами.
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