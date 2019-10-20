Мужчина едва не выбросил полмиллиона евро в мусорное ведро

Об этом сообщает Dublin Live.

Мужчина вспоминает, как 8 октября его дочь купила лотерейный билет и предложила ему поучаствовать в розыгрыше EuroMillions. «Я никогда в жизни не играл в лотерею, поэтому я взял тот же билет, что и она, — рассказывает отец. — Я положил его в кошелек и не вынимал, пока не заговорил с продавцом за прилавком. Он мне сказал, что главный джекпот сорвал житель Великобритании».

Неискушенный игрок признался, что собирался выбросить лотерейный билет в мусорное ведро, раз ему точно не достался главный приз. На всякий случай ирландец просканировал билет в автомате. Оказалось, он стал обладателем 500 тысяч евро (35,5 миллиона рублей). «Я тут же позвонил жене. Она пораньше ушла с работы, и мы вместе проверили выигрышную комбинацию. Все номера, конечно же, совпали!» — рассказал он.

«Не могу поверить в свою удачу. Новичкам и правда везет. Представляете, я же мог выбросить билет? — удивлялся победитель. — Мы узнали о победе всего пару часов назад, и вот я уже сижу с чеком на 500 тысяч евро. Это невероятно».

Мужчина пока не определился, на что он потратит денежный приз.