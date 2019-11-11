Мужчина набросился во сне на жену из-за редкого заболевания

Об этом сообщает сайт телеканала Fox 8.

Рон Уайтхолл (Ron Whitehall) много лет страдал лунатизмом, но это явление было непостоянным. Однажды он обнаружил себя в машине в час ночи. Уайтхолл дважды падал с лестницы, когда ходил во сне.

С недавних пор мужчина начал чаще отыгрывать свои сновидения. От этого страдает его жена Джей Пи, с которой он состоит в браке 41 год. Когда мужчине снилось, как он противостоял школьному хулигану или отбивался от змеи, в реальности он хватал спавшую рядом супругу.

Женщина обеспокоена состоянием мужа. Она сообщила, что в жизни мужчина не агрессивен и никогда бы не обидел ее, но во сне ведет себя, как другой человек. В результате Уайтхолл и Джей Пи решили спать в разных комнатах.

Семейная пара обратилась за помощью в клинику сна. Мужчине диагностировали поведенческое расстройство сна и назначили ему медикаментозное лечение.