Мужчина нашел дома одно из самых ядовитых морских существ на планете

Суббота, 15 Февраль 2020 Мир Мир

Мужчина нашел дома одно из самых ядовитых морских существ на планете

Житель английского города Слау, графство Беркшир, нашел в домашнем аквариуме улитку-конус, которая считается одним из самых ядовитых морских существ на планете.

Об этом сообщает газета The Sun.

32-летний Уэсли Треворс (Wesley Trevors) рассказал, что его шестилетний сын любит мультфильм «В поисках Немо». Чтобы порадовать ребенка, он купил рыбу-клоуна, которая была главным персонажем в фильме. Спустя несколько месяцев он заметил на дне аквариума неизвестное существо.

Британец сделал снимок непрошеного гостя и показал его на форуме, посвященном морской флоре и фауне. Комментаторы объяснили ему, что это улитка-конус. «Недавно я подселил к рыбам креветку. Возможно, улитка попала туда вместе с ней», — понял отец.

Треворс позвонил в несколько зоопарков и центров с морскими животными с просьбой забрать улитку, однако везде получил отказ. Только когда в дело вмешались сотрудники The Sun, специалисты перевезли ядовитого моллюска в Лондонский аквариум.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)