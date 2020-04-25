Мужчина нашел на шоссе собаку с трогательной запиской и расплакался

На ее ошейнике была привязана записка, оставленная прошлым хозяином, пишет The Mirror.

Письмо настолько растрогало мужчину, что он расплакался.

По его словам, он приехал в магазин и заметил, что шоссе перебегает маленькая собака. На ошейнике Виталингам рассмотрел листок, на котором могли быть написаны контакты хозяев, однако не сразу смог приблизиться к собаке — десять минут он просто наблюдал за ней, чтобы не спугнуть. Когда животное позволило ему приблизиться, погладить себя и вытащить из-под ошейника записку, он прочел следующее:

«Привет, меня зовут Сигги! Я самая любящая и внимательная собака, с которой вы когда-либо встречались! Мой хозяин очень извиняется за то, что оставил меня с тобой в этом месте, но он больше не сможет заботиться обо мне. Я очень сожалею об этом. Уверена, он тоже.

Пожалуйста, забери меня к себе.

Пожалуйста, позволь мне остаться и быть частью твоей семьи.

Пожалуйста, полюби меня.

Я голдендудль (порода собак), мне исполнится пять лет в этом году, меня не стерилизовали. Я очень хорошая! Ни разу никого не укусила, никогда такого не было!

Я хорошая сторожевая собака, которая просидит напротив входной двери весь день и будет лаять на всех, кто приблизится. И не остановлюсь, пока ты не дашь мне команду или пока не узнаю знакомого человека. Я могу исполнять несколько трюков!

Я верю, что ты сможешь забрать меня с собой. С любовью и немного гав-гав,

Сигги»

Виталингам забрал собаку, накормил ее и искупал. Затем он написал в социальных сетях об ответственном отношении к животным. Он напомнил, что не стоит брать себе живую игрушку, если человек потом не сможет или не захочет позаботиться о ней.

Позже Виталингам рассказал, что Сигги осталась жить у его брата, так как в его доме намного комфортнее.