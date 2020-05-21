Мужчина обратился за помощью к семье и стал миллионером
Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, позволил членам семьи выбрать числа для участия в розыгрыше лотереи и сорвал джекпот.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Джонатан Гонсалез (Jonathan Gonzalez) обратился за помощью к своим бабушке, дедушке, отцу, сестре и дяде, когда решил купить лотерейный билет на автомобильной заправке.
«Я попросил каждого из них выбрать число от 1 до 69 и вписал их в билет», — сказал Гонсалез. Пять чисел совпали с выпавшими в результате розыгрыша, и мужчина получил приз в миллион долларов (71,2 миллиона рублей).
В понедельник, 18 мая, Гонсалез забрал свой приз. Он планирует оплатить ипотеку и помочь семье в благодарность за содействие при выборе выигрышных чисел.