Мужчина обратился за помощью к семье и стал миллионером

Четверг, 21 Май 2020 Мир Мир

Мужчина обратился за помощью к семье и стал миллионером

Житель американского города Солсбери, штат Северная Каролина, позволил членам семьи выбрать числа для участия в розыгрыше лотереи и сорвал джекпот.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джонатан Гонсалез (Jonathan Gonzalez) обратился за помощью к своим бабушке, дедушке, отцу, сестре и дяде, когда решил купить лотерейный билет на автомобильной заправке.

«Я попросил каждого из них выбрать число от 1 до 69 и вписал их в билет», — сказал Гонсалез. Пять чисел совпали с выпавшими в результате розыгрыша, и мужчина получил приз в миллион долларов (71,2 миллиона рублей).

В понедельник, 18 мая, Гонсалез забрал свой приз. Он планирует оплатить ипотеку и помочь семье в благодарность за содействие при выборе выигрышных чисел.

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