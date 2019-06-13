Мужчина остановился на заправке и стал миллионером

Об этом сообщает информационный портал UPI.

Тайлер Вагонер (Tyler Wagoner) заехал на заправку и купил пятидолларовый (322-рублевый) лотерейный билет, который принес ему 25 долларов (1,6 тысячи рублей). Небольшая победа побудила азартного игрока приобрести еще один билет, но уже с более крупным призовым фондом.

«Я уже было выходил, когда на мои глаза попал этот билет, — вспоминает американец. — Он лежал в шестом отделе — а это мое счастливое число. Я подумал тогда: "А почему бы и нет?"»

Вагонер тут же проверил результаты розыгрыша: лотерейный билет принес счастливчику миллион долларов (64,5 миллиона рублей). Мужчина признался, что немедленно рассказал о выигрыше отцу. «Мы часто шутили с ним о победе в лотерее. Когда я ему позвонил, он решил, что это очередная шутка, — рассказывает победитель. — Он поверил мне, только когда я прислал ему селфи с билетом».

Удачливый американец планирует потратить денежный приз на заботу об отце.